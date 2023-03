Rönsbergshof in Duisburg Die Schule, an der niemand unterrichten will

Duisburg · Am Rönsbergshof in Duisburg sind sie stolz auf ihre Arbeit. Die Probleme aber sind groß – vor allem, weil sich einfach keine Lehrer für die Förderschule im Norden der Stadt finden. Eine Unterrichtsstunde in der Klasse M2.

28.03.2023, 16:38 Uhr

Der Unterricht der M2 in der Förderschule am Rönsbergshof in Duisburg-Beeck beginnt mit einem Stuhlkreis. Foto: Andreas Probst

Im Klassenzimmer der M2 liegt überall Elektroschrott. Auf dem Tisch, auf dem Boden. Manche Schüler geben sich viel Mühe beim Sortieren der Technik, andere tun lieber so, als würden sie sich gegenseitig anrufen. Eine Schülerin sitzt ruhig am Tisch und beobachtet das Chaos. „Ihr sollt erst mal was sortieren, dann könnt ihr immer noch damit spielen“, ruft Hanna Gast durch den Raum.