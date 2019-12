Kostenpflichtiger Inhalt: Beliebtes Plattengeschäft in Duisburg : Die „Schallplatte“ zieht zum Pulverweg

Thomas Fenn und Wolfgang Hoffmeister in der „Schallplatte“ foto: Reichwein. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Deutschlands ältester Plattenladen am Sonnenwall schließt Ende des Jahres am alten Standort. Das beste aus Klassik und Jazz in Vinylform gibt es demnächst im Wasserviertel.