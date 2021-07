Prominente Künstler zu Gast : Kleinkunsttheater „Die Säule“ bietet wieder Abos an

Duisburg Nach der Sommerpause geht es auf der Kleinkunstbühne der „Säule“ an der Goldstraße wieder los. Freitags sind wieder wie gewohnt die Kabarettabende.

Los geht’s am Freitag, 17. September, mit Marco Brüser und seinem Programm „Comedy, Cockpit, Cunststücke“. Am 1. Oktober ist der beliebte Frank Golischewski zu Gast und präsentiert hier die Premiere seines neusten Programmes: „Fremde Länder, andere Sitten“. So lernen wir höchst amüsant die Eigenheiten unserer fernen und nahen Nachbarn kennen. Am 22. Oktober gibt es dann politisches Kabarett mit Lutz von Rosenberg – Lipinski. Am 19.November reist das Säulenpublikum dann in die fünfziger Jahre zu Nierentischen und Wirtschaftswunder, wenn Clauida Schill mit ihrer Band unter dem „Bonjour Kathrin“ ihre fulminante Revue als Hommage an Caterina Valente und Silvio Francesco präsentiert.