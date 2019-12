Spatenstich für die Umgehungsstraße Meiderich : Umgehungsstraße soll 2022 fertig sein

Duisburg Mit dem Spatenstich für die Umgehungsstraße Meiderich begannen am Mittwoch die Bauarbeiten. Die neue Straße soll die Verkehrssituation in Ruhrort und Meiderich erheblich verbessern. Die Fertigstellung ist für Mitte 2022 vorgesehen.

Während die Teilnehmer des Spatenstichs noch plauderten, räumte der erste Bagger bereits Schutt beiseite (siehe Foto in der Box). Damit ist klar: Die von vielen seit fast drei Jahrzehnten erhoffte Umgehungsstraße wird nun doch noch Wirklichkeit. Für Bruno Sagurna ist das ein ganz besonderer Tag. „Ich kann mich noch erinnern, wie wir schon vor 25 Jahren in der Bezirksvertretung Meiderich über die Bedeutung einer Umgehungsstraße diskutiert haben. Zwischenzeitlich war aber im städtischen Haushalt nur noch ein Merkposten von 500 Euro dafür übrig. Das hat sich nun geändert, und ich bin froh, dass es jetzt los gehen kann“, sagt der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion.

Oberbürgermeister Sören Link sagte, er sei froh, dass die Stadt mit der DIG „einen starken Partner“ an ihrer Seite habe, die das Projekt mit Herzblut vorantreibe. „Die Straße ist für Meiderich wichtig, und sie ist für die Wirtschaft wichtig“, so Link. Duisburg wolle weiter ein bedeutender Wirtschafts- und Logistikstandort bleiben und gleichzeitig die Bevölkerung von den Auswirkungen des Verkehrs entlasten. Die DIG leistet Planungs- und Projektarbeit im Bereich der Infrastruktur, die die Stadt so nicht leisten kann. So wird die Infrastrukturgesellschaft auch die Umgehungsstraße Walsum/Hamborn planen, um Logport VI verkehrlich zu erschließen.