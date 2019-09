RP-Serie Duisburger Kirchen : Mehr Kunst im sakralen Raum in der Liebfrauenkirche

Die Liebfrauenkirche wurde nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg von 1958 bis 1961 neu erbaut. Foto: Norbert Prümen (nop)

Duisburg Die Kulturkirche Liebfrauen am Stadttheater ist ein herausragendes Baudenkmal.

Von Ingo Hoddick

Der diesjährige „Tag des offenen Denkmals“ feierte „100 Jahre Bauhaus“, in Duisburg unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Ein herausragender Programmpunkt war dabei die Kulturkirche Liebfrauen, die den modernen Geist des Bauhauses in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg weitertrug.

Die alte Liebfrauenkirche am Innenhafen wurde im Krieg zerstört, man verlegte ihren Neubau näher in das neue Stadtzentrum, an den König-Heinrich-Platz. Bauzeit war von 1958 bis 1961, der Architekt Toni Hermanns aus Kleve legte wie damals gewünscht etwas ganz Neues vor, im Stil des „Brutalismus“ – was nicht von „brutal“ kommt, sondern von französisch „beton brut“, nackter Beton. Der Eingang ist ebenerdig, lange bevor es den Begriff „barrierefrei“ gab, das Kopfsteinpflaster vor der Kirche setzt sich im Erdgeschoss fort. Einladend wirkt das Foyer, als „Schleuse“ zwischen dem lauten Außen und dem stillen Innen mit kleiner Unterkirche und großer Oberkirche. Die künstlerisch hochwertige Ausstattung stammt von der Vatikankirche der Weltausstellung (Expo) 1958 in Brüssel. Im Frühjahr 2019 kam mit dem „Engelssturz“ von Werner Koch an der Wand hinter dem Hochaltar sogar noch ein neues Kunstwerk hinzu.

Derzeit wird in der Liebfrauenkirche sakrale Kunst gezeigt. Foto: Norbert Prümen (nop)

Öffnungszeiten von Kirche und Ausstellung Schau Geöffnet ist die Schau zur sakralen Kunst bei freiem Eintritt montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags bis samstags von 9 bis 17 Uhr. Die Kulturkirche Liebfrauen ist überhaupt immer einen Besuch wert. Station Die nächste Station der Wanderausstellung ist vom 31. Oktober bis zum 21. November das Maternushaus in Köln.

Vor 15 Jahren gab das Bistum Essen die Liebfrauenkirche auf. Die Oberkirche wurde entweiht, die Unterkirche damit im Prinzip auch – wenn man aber eine Reliquie auf den Altar der Unterkirche stellt (und das nicht regelmäßig werden lässt), dürfen dort noch Gottesdienste stattfinden. 2007 übernahm die „Stiftung Brennender Dornbusch“, benannt nach dem großen Relief mit diesem Motiv aus der Bibel an der Platzfront, und seitdem finden in der nun mehrigen Kulturkirche Liebfrauen immer wieder Ausstellungen, Theateraufführungen und Konzerte statt.

Der Umbau zur Veranstaltungsstätte stellte ganz neue Anforderungen, die zuvor als Kirche nicht gegeben waren, vor allem im Brandschutz. Beim Bau wurden viele ungewöhnliche Materialien verwendet, welche die Restauratoren heutzutage vor neuartige Aufgaben stellen, zum Beispiel die undurchsichtige Mischung aus Plexiglas und Segeltuch in den großen Fensterfronten der Oberkirche. Der riesige Schieferboden oben müsste eigentlich mit einem speziellen und teuren Schieferöl behandelt werden, damit er nicht ganz so abgeschabt aussieht.

Noch bis zum 12. Oktober ist im Foyer der Unterkirche eine Wanderausstellung der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst zu sehen, die perfekt in die Kulturkirche Liebfrauen passt. „Zusammenspiel: Kunst im sakralen Raum“ will zeigen, „dass der Kirche als Bewahrerin und Förderin des kulturellen und künstlerischen Erbes auch heute eine wichtige Rolle zukommt.“ Als Auftraggeberin rege sie „nach wie vor kulturelle Leistungen im öffentlichen Raum an“ und eröffne „den in unserer Gesellschaft notwendigen Diskurs zwischen Religion und Glaube“.