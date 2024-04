Traditionsreiches Gebäude wird abgerissen Die letzten Tage der Rhein-Ruhr-Halle

Eigentlich sollte ja alles viel, viel schneller gehen. Dass beim Abriss der in den 1970er Jahren gebauten Halle Altlasten gefunden und entsorgt werden mussten, ist wohl wenig überraschend. Aber das ist längst nicht der einzige Grund für den bislang schleppenden Fortschritt des Abrisses: „Durch Vandalismus in den letzten Jahren war eine so große Zerstörung und Vermüllung in den verschiedenen Hallenbereichen entstanden, dass zunächst mit großem Aufwand und unter abgesicherten Arbeitsschutzmaßnahmen der Müll sortiert und anschließend getrennt entsorgt werden musste“, heißt es seitens der Duisburg Infrastruktur Gesellschaft (DIG), die bei den Arbeiten federführend ist.