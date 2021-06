Vier Ausstellungen : Die Kunst in Duisburg meldet sich eindrucksvoll zurück

Die Organisatoren der Ausstellung „R(h)einorange“ (v.l.): Die Künstler Angela Schmitz, Wilfried Weiß und Marayle Küpper sowie Oliver Küppers aus der Bibliothek vor einem Kunstwerk von Luise Hoyer. Nicht auf dem Foto vom Organisationsteam ist die Künstlerin Andrea Fehr. Foto: Olaf Reifegerste

Duisburg Der EarPort und der Ludwigturm im Innenhafen, aber auch die Galerie des Lehmbruck-Museums in der Bezirksbibliothek Rheinhausen und der Kunstraum SG 1 in der Duisburger Innenstadt zeigen nach dem langen Lockdown wieder Kunst.

Als die Ausstellung „R(h)einorange“ der Galerie des Lehmbruck-Museums in der Bezirksbibliothek Rheinhausen im November vergangenen Jahres fertig gehängt war und eröffnet werden sollte, kam der zweite Lockdown in der Corona-Pandemie und sie blieb auf unbestimmte Zeit für die Öffentlichkeit verschlossen. Nur durch das Schaufenster der Bibliothek in der Händelstraße war sie einsehbar und über ein Video, das man nach wie vor auf YouTube unter folgendem Link sehen kann: https://www.youtube.com/watch?v=wwtKftUlp9s

Doch ab Freitag, 11. Juni, kann man die besagte Ausstellung der Freien Duisburger Künstler (FDK) bis zum 26. Juni immer freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr besuchen, wenngleich nur unter den derzeit gültigen Corona-Schutzvorschriften und mit maximal 15 Personen gleichzeitig. 24 FDK-Künstlerinnen und -Künstler zeigen teils ganz aktuelle Arbeiten unter der Vorgabe, dass diese sich mit der Farbe des Farbtons RAL 2004 (Reinorange) oder dem gleichklingenden Kunstwerk des Bildhauers Lutz Frisch am Rheinkilometer 780 oder dem Ort am Pontwert selbst, nämlich der Mündung von der Ruhr in den Rhein, künstlerisch auseinandergesetzt haben. Verschiedene Genres von der Fotografie über die Zeichnung und die Grafik, die Malerei und die Collage bis hin zu Objekten und Installationen haben auf diese Weise ihren Weg mit zig teils bemerkenswerten Exponaten in die Ausstellung „R(h)einorange“ gefunden.

Der Künstler Eugen Schilke vor seiner großen Recherche-Wandcollage als Teil der Ausstellung „Papageienhaus“. Foto: Olaf Reifegerste

Seit Montag ist dagegen bereits der Kunstraum SG 1 von Stacey Blatt und Luise Hoyer auf der Schmalen Gasse 1 in der Duisburger Innenstadt wieder geöffnet und präsentiert eine Ausstellung von Eugen Schilke unter dem Titel „“Papageienhaus“. Zu sehen ist diese bis zum 19. Juli. Der Künstler, Jahrgang 1984, wirkt derzeit in Moers und Duisburg. Seit 2019 arbeitet er am Recherche-Projekt „Duisburger Stadtteil-Historiker“, welches durch die GLS Treuhand in Bochum und die Bürgerstiftung Duisburg gefördert wird. „Die Arbeit an der eigenen Biografie zieht sich dabei durch das gesamte Werk“, sagt er.

Daraus zeigt er als eine Art „Exposé“ sein „Papageienhaus“, bestehend aus vier Teilabschnitten: Da ist beginnend der „Gelbe Raum“, in dessen Mitte ein 50 x 13 x 45 Zentimeter großes Objekt aus Plastilin auf dem Boden liegt. Der Umriss dieses Körpers gleicht dem Grundriss eines Zimmers, in dem Schilke mit seiner Familie einst gewohnt hat. Einen Raum weiter trifft der Besucher auf ein fünfzehnminütiges Video, das erst den Verkehr auf der Emmericher Straße in Meiderich filmisch abbildet und dann das Graben mit Spaten von Schilke auf hartem Untergrund abseits der Straße zeigt – nach dem Motto: Einer Sache auf den Grund gehen. Im letzten Raum gibt es einerseits eine Wandcollage mit Texten, Zeichnungen und Fotos sowie andererseits mehrere kleine Modelle aus Kartonagen seines „Papageienhauses“. Die Wandcollage dagegen besteht aus 61 Blättern im Format 21,0 x 29,7 Zentimeter und hält den Stand seiner derzeitigen Recherchen als „Duisburger Stadtteil-Historiker“ fest.

Titel der Einladungskarte zur Schaufenster-Ausstellung „Still. Life?“ von Kunsu Shim im „EarPort“. Foto: Kunsu Shim

Seit vergangenem Wochenende sowie an diesem Samstag (12. Juni) und Sonntag (13. Juni) als noch eine Woche später, am 19. und 20. Juni, jeweils von 14 bis 18 Uhr, präsentiert die Duisburger Künstlerin Sigrid Neuwinger mit und in dem Ludwigturm im Innenhafen faszinierende Fotocollagen, Makroaufnahmen und Bilderwelten. „Faszination Ludwigturm“ hat sie deshalb schlicht und einfach ihre Ausstellung dort genannt. „Ausgehend von dem eigenartigen Erscheinungsbild des Ludwigturms habe ich Details wie Drähte, Mauerwerk, Stufen fotografisch isoliert, gedreht, beleuchtet, geschichtet und collagiert“, beschreibt sie das Gesamtbild ihrer Arbeit. „Manchmal reichte einfaches Drehen um abstrakte Bildwirklichkeiten zu schaffen, manchmal hat digitale Bearbeitung die ‚Turmgrundlage‘ verwandelt. Eigentlich unbedeutende Kleinigkeiten lebten auf und zeigten, dass wie im Märchen alles zu allem werden kann. Weil das Ausstellungsmotiv gleichzeitig Ausstellungsraum ist, könnten die Besucher meine Faszination vom Turm direkt selbst erfahren, indem sie von dokumentarischen Fotos zu künstlerischen Abstraktionen ‚hochsteigen‘ und diese dadurch besser verstehen.“

Sigrid Neuwinger: „Meine fotografischen Arbeiten versuchen Details vom Ludwigturm dokumentarisch zu erfassen, mit Perspektivwechseln zu verfremden oder daraus neue Wirklichkeiten herzustellen.“ Foto: Sigrid Neuwinger