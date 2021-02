Kunst im öffentlichen Raum : „Die Göttin des Glücks“ wacht über den Homberger Bismarckplatz

Duisburg 1940 wurde die Bronze-Statue eingeschmolzen, der Brunnen aus Granit 15 Jahre später demontiert. 1990 wurde er schließlich wieder aufgebaut.

„Inmitten eines von granitener Einfassung mit schmiedeeisernem Gitter umrahmten Beckens erhebt sich der Vierkantblock des Brunnens, darüber eine mächtige Schale aus einem Stück und dann wieder auf granitenem Postament die Göttin des Glücks. Stark hinschreitend, in lebendiger Pose, lässt sie aus dem doppelten Füllhorn ihre Gaben hinabgleiten auf alles, was das Aufblühen Hombergs bedingt: Landwirtschaft, Schifffahrt, Bergbau und Industrie,“ – so beschreiben zeitgenössische Quellen den 1913 der Bürgerschaft übergebenen Marktbrunnen auf dem Bismarckplatz in Homberg.