Duisburger Geschichten und Geschichte : „Einer muss ja die Drecksarbeit machen“

Serie Duisburg Risiken und fehlende Wertschätzung abstoßender und schmutziger Arbeit: Dies ist die Geschichte von Abdeckern und Lumpensammlern in Duisburg.

Der Lumpensammler Als wenig geschätzt galt auch der Beruf des Lumpensammlers, der in der Duisburger Berufsstatistik aus dem Jahr 1714 aufgeführt wurde. Die Nachfrage nach Textilstoffabfällen (Hadern) stieg mit Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhunderts in ungeahnte Höhen. Der begehrte Rohstoff wurde für die Papierherstellung benötigt. Der Lumpensammler fuhr mit seinem Karren durch die Gassen, pfiff eine Erkennungsmelodie und machte mit lautstarken Ausrufen auf sich aufmerksam. Das Sammeln von Lumpen war risikoreich. Milzbrand, aber auch Infektionskrankheiten wie Blattern, Krätze , Typhus und Cholera drohten. Die Fuhre wurde von den umliegenden Papiermühlen nach Qualität und Menge der Lumpen bezahlt. Nach der Tour wurde die unappetitliche Ladung ausgeschüttet und von Frauen und Kindern sortiert, die Faserstoffe in handliche Stücke zerrissen, ehe sie in den Papiermühlen weiterverarbeitet wurde. Dort wurden die Hadern in Wasser eingeweicht, damit sie faulten. Anschließend legte ein von einem Mühlrad angetriebenes Stampfgeschirr die Masse in einzelne Fasern, woraus der Faserbrei zum Schöpfen des Büttenpapiers entstand.

Die Umweltbelastung war erheblich. Durch das Waschen der Lumpen fielen riesige Mengen Schmutzwasser an, die ungefiltert in die Gewässer zurückgeleitet wurden. Mitte des 19. Jahrhunderts gelang es, Holz so weit aufzuspalten, dass es zur Papierherstellung verwendet werden konnte – der oft übel beleumundete Lumpensammler wurde zum Auslaufmodell. Sein anrüchiger Ruf lebt bis in die Gegenwart fort, wenn auch nur in Schimpfwörtern wie „Lump“, „Haderlump“, „Lumpensack“. Machen moderne Technologien alles besser? Klimafreundlich ist die Papierproduktion nicht - sie benötigt viel Holz, Energie und Wasser und kann zur Einleitung gefährlicher Chemikalien in Gewässer führen, so das Umweltbundesamt. Der Lumpensammler ist zwar von der Bildfläche verschwunden, aber die Kunst des Upcyclings oder Recyclings gehört zu einer Erneuerungskultur, die der des Lumpensammlers nicht unähnlich ist.