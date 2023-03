Revolutionäre Idee Die Geschichte der Kreditkarte beginnt im Jahre 1950

Eine moderne Erscheinungsform des Geldes ist die Kreditkarte. Ende des 19. Jahrhunderts tauchte die Idee in einem US-Science-Fiction-Roman auf. Erste reale Vorläufer gab es als Warenkreditkarten bereits Anfang des 20. Jahrhunderts, sie wurde in elitären Clubs, Restaurants und Kaufhäusern New Yorks ausgegeben und galt als Statussymbol. Den eigentlichen Start der Kreditkarte datieren Experten auf den 8. Februar 1950. Der „Diners Club International“, die erste Kreditkartengesellschaft, ging auf den Markt. Die Idee revolutionierte das Bezahlsystem für Konsumenten und Unternehmen.