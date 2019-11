Übung des THW : Die blauen Engel vom Technischen Hilfswerk

Zwei THW-Mitarbeiter retten eine „verletzte“ Schülerin aus dem Bergwerk. Foto: Pia Mevissen

Duisburg Die Helfer sind vielen Menschen im Alltag nicht so präsent wie zum Beispiel die Feuerwehr. Ein Besuch einer Übung des THW Duisburg.

„Das THW kennt ja keiner“, sagt Jürgen Tottleben vom THW Ortsverband Duisburg. „Wenn ich sage, dass ich bei der Feuerwehr und beim THW bin, wissen viele nicht, was das THW ist.“ Dies ist das erste, was ich höre, als ich am Samstagmorgen um halb acht in die Zentrale des Ortsverbandes Duisburg gehe. An diesem Morgen startet der OV Duisburg mit Unterstützung aus weiteren vier Ortsverbänden und den Maltesern eine Übung im Trainingsbergwerk Recklinghausen, um für den Notfall optimal vorbereitet zu sein. Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) ist mit rund 80.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern die Einsatzorganisation des Bundes im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Sie ist im In- und Ausland tätig und hat ein vielfältiges Aufgabenspektrum, wie zum Beispiel: Bergung, Rettung, Trinkwasserversorgung, Brückenbau, usw.

Viele der ehrenamtlichen Helfer sind an diesem Morgen schon früh aufgestanden, um pünktlich bei der Begrüßung des Ortsbeauftragten Peter Bunzeck zu erscheinen. „Glück auf“, sagt Zugführer Sven Wagner und gibt letzte Anweisungen. „Im Stollen sind Personen, die gerettet, zu den Maltesern gebracht und gemeldet werden müssen.“ Dass zu diesem Zeitpunkt 15 Kinder der THW Schul-AG der Herbert-Grillo-Gesamtschule Marxloh im Stollen versteckt und als unterschiedlich schwer verletzt eingestuft sind, wissen zu diesem Zeitpunkt nur die Übungsleiter und -beobachter.

„Hilfe! Hilfe! Wir brauchen Hilfe!“, rufen die Schüler mit verzweifelter Stimme. Dies ist das erste, was die losgesandten Helfer hören. Natürlich ist von den Kindern alles gespielt, doch teilweise klingen sie so echt, dass die Retter des Technischen Hilfswerkes sich nicht sicher sind und der Übungsleiter Sven Wagner fragt: „,Real.’ Ist alles gut?“, woraufhin die Schülerin nur loslacht und wieder in ihre Rolle schlüpft.

Die THW-Mitarbeiter müssen die Kinder, die sich teils in größeren Röhren verstecken, finden, nach Verletzungsgrad in eine Reihenfolge einordnen und nach dieser retten, wobei sie darauf nur auf ihre eigene „Manpower“, wie Jürgen Tottleben sagt, und auf Tragen zurückgreifen können. Obwohl alles nur Übung ist und „ein realer Einsatz“ , laut Markus Richmann (OV Düsseldorf), „in keinem Vergleich zur Übung steht“, berichtet ein anderer Übungsteilnehmer: „Wenn ich in diesen Stollen komme und die Rufe höre, dann blende ich alles andere aus. Mein Adrenalinspiegel steigt und ich fühle mich wie im realen Einsatz und fange an, wie ich es gelernt habe zu arbeiten und zu retten.“

Nach insgesamt vier Stunden Übung sind alle Kinder gerettet. Doch was bewegt die 20 Helfer und die insgesamt 80.000 Ehrenamtlichen in ganz Deutschland dazu, einen so großen Teil ihrer Freizeit für das THW freiwillig zu opfern? Übungsleiter Sven Wagner hat das THW damals „als Alternative zur Bundeswehr“ gewählt. Marcel Richter erklärt: „Ich wollte immer Leuten helfen. Eigentlich wollte ich zur Feuerwehr, doch da ich Diabetes habe, ging das nicht. Da habe ich in einem Video auf YouTube den Spruch ,Egal was du hast, wir finden für jeden einen Platz!’ gehört und bin zum THW gegangen. Außerdem komme ich jetzt an Orte – wie zum Beispiel dieses Bergwerk – wo sonst keiner hinkommt. Zudem schätze ich hier die Kameradschaft sehr.“ Und das 13-jährige THW-AG-Mitglied Miguel aus Marxloh ruft stolz: „Ich möchte auf jeden Fall zum THW!“

Jeder hat hier also seine eigene Geschichte, doch in einem sind sich alle – wie auch der 19-jährige Niklas – einig: „Das THW ist für mich eine zweite Familie.“ Sylvia Kleinrensing, Pressesprecherin des OV Duisburg, beschreibt den Einfluss des THW in ihrem Leben wie folgt: „Durch das THW hat sich mein Leben sehr stark verändert. Ich habe einen anderen Freundeskreis, ich bin mit anderen Leuten aus dem Blaulichtmilieu sofort auf einer Wellenlänge und habe mehr Weitblick, einen anderen Blick auf die Dinge.“ Dass sie nicht auf dem Ponyhof sind, merken die „blauen Heinzelmännchen“ stets aufs Neue: „Wir kriegen auch dumme Sprüche. Das ist einfach so“, sagt Kleinrensing. „Gewalt und Kritik an Hilfskräften nimmt zu. Viele Leute zeigen keinen Respekt. Bei Rosenmontagszügen nehmen wir die Namensschilder von der Jacke.“

„Beim Pfingststurm Ela 2014 gab es,“ so Marcel Richter, „bei McDonalds für jeden Helfer ein Menü gratis. Und als die Issel 2016 über die Ufer trat, haben uns die Anwohner Kaffee und Plätzchen gebracht und als wir ankamen, machten sie eine ,La-Ola-Welle’. Meistens reicht aber auch ein ,Danke!’ – dann ist der Tag für mich super.“ Und zu der Frage, welche Anforderungen man für das THW mitbringen sollte, sagt er nur: „Das THW ist ein großer Spielplatz für Leute, die Spaß am Helfen und an Technik haben. Ansonsten gilt die Devise: ,Egal was du hast, wir finden für jeden einen Platz!’“ Das ist doch mal ein Satz zum Mutmachen.

Übungsleiter Sven Wagner während Abschlussbesprechung. Foto: Pia Mevissen