Schönheit im Lehmbruck-Museum : Schönheit geht in die Verlängerung

Duisburg Die aktuelle Ausstellung im Lehmbruck Museum über Wilhelm Lehmbruck und Auguste Rodin stößt auf großes Publikumsinteresse. Die Schau wird deshalb um zwei Wochen verlängert; die Finissage ist jetzt am 1. September.

In unserem Artikel zur Eröffnung hieß es: Mit Auguste Rodin (1840-1917) und Wilhelm Lehmbruck (1881-1919) stehen zwei Künstler im Mittelpunkt, die zu den wichtigsten Protagonisten der Kunst des 20. Jahrhunderts zählen und die zu Vorbildern nachfolgender Künstlergenerationen geworden sind. Und nicht nur das: Betrachtet man die „gotisch“ in die Länge gestreckten menschlichen Skulpturen von Wilhelm Lehmbruck, so kann man dort gar das Schönheitsideal superschlanker Mannequins wiedererkennen. Allerdings gab Lehmbruck seinen Figuren die Aura des Meditativen, Introvertierten und In-sich-Ruhenden. Die Anmut, die Lehmbruck beispielsweise seiner Knieenden verlieh, fasziniert uns heute; zu Lebzeiten des Künstlers und auch noch in den Jahren danach und erst recht in der Nazizeit, wurde sie nicht selten verunglimpft. Es gab Schmähungen, bei denen von einem „Verbrechen gegen die Kunst“ oder von „hysterischer Deformation“ die Rede war. Während man beim Anblick der Lehmbruck-Werke gerne von „Sinnlichkeit“ spricht, strahlen die Skulpturen Rodins eher kraftvolle Erotik aus. In der Ausstellung kann man die unterschiedliche Gestaltungsweise der beiden Künstler bei ihren beiden „Denkern“, die zurzeit Nachbarn sind, besonders gut vergleichen. Rodins „Denker“ ist ein Kraftpaket, den Lehmbruck etwas despektierlich als „Boxer“ tituliert hatte. Lehmbrucks Denker ist ein zartgliedriger junger Mann, der sich mit den Grundfragen des Lebens zu beschäftigen scheint. So unterschiedlich Lehmbruck und Rodin auch sind, so versuchten doch beide, den tradierten Begriff der Schönheit neu zu interpretieren. Als Leitmotiv der Ausstellung könnte ein Rodin-Zitat dienen: „Die Schönheit ist nicht ein Ausgangspunkt, sondern ein Resultat; nur dort ist Schönheit, wo Wahrheit ist.“