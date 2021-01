Nachruf auf Barbara Köhler : „Ein ungewöhnlich mutiger Mensch“

Duisburg Zum Tod der renommierten Dichterin und Künstlerin Barbara Köhler aus Ruhrort. Sie war Stadtschreiberin, Stipendiatin, Übersetzerin, Dozentin und Performancekünstlerin.

Am Samstagnachmittag postete das „Kreativquartier Ruhrort“ auf seiner Facebook-Seite eine verschlüsselte Traueranzeige vom Tod der renommierten Dichterin und Künstlerin Barbara Köhler am Vortag. Dort zu lesen stand die letzte Strophe aus ihrem Gedicht „Jemand geht“.

Gut die Hälfte ihres Lebens (1959 bis 1993) verbrachte sie in Sachsen: Geboren zu DDR-Zeiten am 11. April 1959 in Burgstädt, aufgewachsen in Penig, Ausbildung und Abitur in Plauen, erste Arbeitsstellen im damaligen Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, Studium in Leipzig, dann Arbeit als freie Autorin.