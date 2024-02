Zwei Großdemonstrationen in Duisburg Erst ein Klimastreik, dann die Demo gegen Hass und Hetze

Bereits einen Tag zuvor, am Freitag, 1. März, wird es ebenfalls eine große Demonstration in Duisburg geben. Die Klimabewegung Fridays for Future ruft für diesen Tag zum „Klimastreik“ in Duisburg auf. Damit nimmt Duisburg am bundesweiten Klimastreik von Fridays for Future, gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi unter dem Motto „Wir Fahren Zusammen” teil. Die Demonstration startet um 16 Uhr vor dem Forum in der Innenstadt.