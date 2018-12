Dezernent Thomas Krützberg über Duisburgs Kulturleben: Kultur macht sich nicht von allein

Duisburg Wichtige Personalfragen werden wohl noch im Januar entschieden. Dezernent Thomas Krützberg lobt die freie Szene. Dank guter Arbeit und neuer Ideen soll das Kulturleben der Stadt, trotz finanziell beschränkter Mittel, lebendig bleiben.

In der zweiten Januarhälfte sollen, so Krützberg, die beiden ersten Personalfragen endgültig entschieden werden. Vermutlich ist hinter den Kulissen die Entscheidung über Duisburgs künftigen Generalmusikdirektor aber schon gefallen. Es soll Axel Kober werden, der schon jetzt als kommissarischer Leiter des Duisburger Orchesters dieses Amt mit Engagement ausübt. Die Zustimmung der politischen Gremien gilt als Formsache. Die Frage nach der künftigen Leitung des Schifffahrtsmuseums hat es dagegen in sich. Der bisherige Leiter ist gewissermaßen ein „Geschenk“ der Firma Haniel, die die Zahlung des Gehalts von Bernhard Weber, der zuvor das Haniel-Museum geleitet hatte, übernommen hatte. Krützbergs Aufgabe wird es sein, eine neue eigenständige Leitung für das Schifffahrtsmuseum zu finden und deren Bezahlung zu sichern, was wegen der restriktiven Haushaltssicherungsvorgaben eine Herausforderung ist. Gleichwohl ist Krützberg zuversichtlich, dass dies gelingt. Die Leitung von Kultur- und Stadthistorischen Museum und Schifffahrtsmuseum in Personalunion, die es früher einmal gab, sei aus guten Gründen aufgegeben worden. Die Museen bräuchten jeweils eine eigene Leitung, so der Dezernent.