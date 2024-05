Regen, Hagel, Überschwemmungen Deutscher Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter in Duisburg

Auch in Duisburg werden am Dienstagnachmittag schwere Unwetter erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in der Zeit von Dienstag, 14 Uhr, bis Mittwoch, 2 Uhr, vor heftigem Regen, vor allem im Süden der Stadt. Hagel und Sturmböen bis zu 75 Stundenkilometern sind möglich. Laut DWD besteht die Gefahr von Überschwemmungen, Erdrutschen sowie vollgelaufenen Kellern und Unterführungen. Innerhalb weniger Stunden könnten demnach zwischen 40 und 60 Liter pro Quadratmeter vom Himmel regnen, vereinzelt sogar bis 80 Liter.