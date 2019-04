Empfang am Mittwoch in der Hauptstelle : Deutsche Bank gibt Filialen in Huckingen und Homberg auf

Zu den bundesweit modernsten Standorten der Deutschen Bank zählt die renovierte Hauptstelle an der Königstraße. Foto: Udo Gottschalk

Huckingen/Homberg Kunden müssen ab Herbst nach Moers und Großenbaum. Am Mittwoch gibt es einen großen Empfang in der Hauptstelle an der Königstraße.

Die Deutsche Bank wird ihre Standorte in Homberg und Huckingen in diesem Herbst aufgeben. Das teilte ein Sprecher der Bank auf Anfrage mit. Ein genauer Zeitpunkt stehe noch nicht fest. Die betroffenen Kunden sollen künftig in den Filialen in Moers und Großenbaum betreut und frühzeitig über den Umzug informiert werden. In beiden Fällen werden die Berater die Teams an den neuen Standorten verstärken.

„Immer mehr Kunden erledigen ihre routinemäßigen Bankgeschäfte online“, so der Sprecher des Geldinstituts. „Wir geben deshalb hier die kleineren Filialen auf und bündeln unsere Beratungskompetenz. Den Kunden werden so an den neuen Standorten neben den bisherigen Möglichkeiten weitere Experten zu allen Bankgeschäften zur Verfügung stehen.“

Einer der modernsten Standorte der Bank in Deutschland ist nach Angaben des Sprechers die renovierte Duisburger Hauptstelle an der Königstraße. Der komplett neu gestaltete Standort spiegele das Leitmotto „Mehr Raum für Beratung“ wider. Am Eingang bietet der Selbstbedienungsbereich neueste Gerätetechnik für die Bankgeschäfte rund um die Uhr: Neben acht SB-Terminals mit Belegleser für Überweisungen stehen sechs Geldautomaten, davon vier mit Einzahlfunktion, zur Verfügung. Nach einer Umbauzeit von neun Monaten erstrahlt die Filiale bereits seit vergangenem Oktober in neuem Glanz. Am Mittwoch wird sie mit einem großen Empfang im Beisein von Vorstandsmitglied Frank Strauß und rund 150 geladenen Kunden und Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik offiziell eröffnet.

(dwi)