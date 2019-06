Größtes Wohnbauprojekt in NRW : Bahn gibt grünes Licht für 6-Seen-Wedau

Die Fläche für 6-Seen-Wedau aus der Luft gesehen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat in der vergangenen Woche dem Verkauf der Fläche für 6-Seen-Wedau an die Duisburger Stadttochter Gebag zugestimmt. Nun soll die Projektentwicklung Fahrt aufnehmen.

Schon seit einigen Monaten hatte die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gebag mit der DB Station & Service AG über den Kauf der insgesamt 80 Hektar großen bahneigenen Flächen in Wedau verhandelt. Dieses Areal entspricht einer Fläche von rund 112 Fußballfeldern. Der Erwerb soll durch eine neu gegründete Tochtergesellschaft der Gebag, die Gebag Flächenentwicklungsgesellschaft mbH erfolgen. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. „Damit bündeln wir unsere Kompetenzen in der Flächenentwicklung zukünftig in einer eigenen Gesellschaft“, so Gebag-Chef Bernd Wortmeyer. Neben dem Grundstückskaufpreis, über den am Dienstag nichts mitgeteilt wurde, fielen alleine für die Südfläche Entwicklungs- und Erschließungskosten in Höhe eines knapp dreistelligen Millionenbetrages an. So könnten Stadt und Gebag die Erschließung und Vermarktung der einzelnen Teilflächen in eigener Federführung und im Einklang mit den Zielen der Stadtentwicklung zum Erfolg bringen.

Auf der Nordfläche sollen bekanntlich ein neuer Campus der Universität Duisburg-Essen mit angrenzendem Start-up-Zentrum und Technologiepark entstehen. Auf der Südfläche sollen bis zu 3000 neue Wohneinheiten, ein Nahversorgungszentrum und die erforderliche weitere Infrastruktur entstehen. Bereits seit Mitte 2015 arbeiten die Stadt Duisburg, Deutsche Bahn, die Bahnflächenentwicklungsgesellschaft NRW und die Gebag an der Entwicklung der insgesamt 90 Hektar großen Fläche des ehemaligen Bahnbetriebswerkes in Wedau. Nach Festlegung einer städtebaulichen Rahmenplanung Mitte 2016 stehe nun ein wichtiger Meilenstein zur Umsetzung dieses ambitionierten Projektes bevor, so die Stadt. Nach einer erneuten teilweisen Offenlage werde mit einem Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes für die rund 60 Hektar große Fläche Wedau-Süd zum Jahresende 2019 gerechnet.

„Ich freue mich, dass wir in Duisburg nun eines der größten und wichtigsten Stadtentwicklungsprojekte in Nordrhein-Westfalen Wirklichkeit werden lassen können“, sagte Oberbürgermeister Sören Link.

Die Stadt selbst werde rund acht Hektar eigene Flächen einbringen – auch diese werden zum Stadtentwicklungsprojekt Wedau gehören. Außerdem will die Stadt Duisburg über Kommunalbürgschaften den Erwerb und die Erschließung absichern. Stadtdirektor Martin Murrack: „Mit diesem Modell können wir 6- Seen-Wedau schnell und wirtschaftlich umsetzen. Aktuell laufen noch letzte Prüfungen hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Bürgschaftsmodalitäten, die aber bis zur Ratssitzung abgeschlossen sein werden.“

Die notwendigen Beschlussfassungen zur Bürgschaftsübernahme und zur grundsätzlichen Bereitstellung eigener Grundstücksflächen sollen im nicht öffentlichen Teil der Ratssitzung am 1. Juli erfolgen. Über den Erwerb der Grundstücke beschließt anschließend der Aufsichtsrat der Gebag in einer Sondersitzung am 5. Juli. Stimmen beide Gremien dem Erwerb der Flächen zu – wo von wohl derzeit auszugehen ist – sei der weitere Weg für die Entwicklung von 6-Seen-Wedau bereitet. Ende des Jahres 2019 würden die ersten Baumaßnahmen in Wedau-Süd beginnen, so die Stadt.

Zunächst müsse der Lärmschutzwall errichtet werden. Außerdem entstehe am südlichen Rand des neuen Baugebietes eine neue Kleingartenanlage. Unabhängig davon laufe bereits das mehrstufige Auswahlverfahren für einen Investor für das Nahversorgungszentrum. Auch die Grundstücke für die Wohnbebauung würden in einem Vergabeverfahren an Investoren vergeben.

„Mit diesem städtebaulichen und wohnungspolitischen Vorzeigeprojekt hat Duisburg nun die großartige Chance, eine regional bedeutsame Quartiersentwicklungen zu realisieren. Die einzigartige Lage zu Stadt und Naherholungsmöglichkeiten sowie die im Rahmen von Smart City vorgesehenen infrastrukturellen Ausstattungen werden dieses Quartier positiv prägen“, erklärte Entwicklungsdezernent Martin Linne.