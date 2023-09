Frankreichtag am Samstag im Innenhafen Duisburg feiert die deutsch-französische Freundschaft

Während der Corona Pandemie waren virtuelle Formate unerlässlich. So konnten Kontakte aufrecht gehalten oder neu geknüpft werden – so auch bei der Deutsch-Französischen Gesellschaft Duisburg. Der Verein hat dadurch Kontakt mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft in Tours hergestellt und Freundschaft geschlossen. Es sind Kontakte, die bis heute anhalten. Nun steht ein Besuch der französischen Freunde aus Tours in Duisburg an. Die französische Stadt hat rund 136.000 Einwohner und liegt im Loire-Tal, zwischen Orléans und der Atlantikküste. Sie gilt als Ausgangspunkt für Schlössertouren in der Region und besticht mit vielen historischen Gebäuden. Auch die Duisburgerinnen und Duisburger können sich freuen – am Samstag, 23. September, veranstalten Deutsche und Franzosen gemeinsam den Frankreichtag am Innenhafen.