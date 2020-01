Schüler des Mannesmann-Gymnasiums gewinnen Lokalentscheid des zdi Roboterwettbewerbs : „MMG Robots 6“ haben die Nase vorn

So sehen Sieger aus: Das Team aus dem Duisburger Süden ist in der nächsten Runde. Foto: Andreas Probst/Andreas Probs

Huckingen/Mitte Mit „Lego-Mindstorms-Robotern“ haben sich Schüler aus Duisburg und Krefeld jetzt beim Roboterwettbewerb im Saal der Volkshochschule im Stadtfenster gemessen. Am Ende siegten Schüler des Mannesmann-Gymnasiums.

Sieben Teams aus vier Duisburger und Krefelder Schulen waren in die VHS gekommen, um an der Duisburger Lokalrunde des Roboterwettbewerbs der Landesinitiative zdi (Zukunft durch Innovationen) teilzunehmen. Die Zwölf- bis 15-Jährigen lieferten sich mit den selbstgebauten und -programmierten Lego-Robotern in drei Läufen spannende Vergleiche. Zum Jubiläum der Mondlandung lautete das passende Thema diesmal „galaktisch gut“. Die Schüler mussten mit ihren Robotern in zweieinhalb Minuten einen Parcours meistern, Objekte einsammeln und ausliefern sowie eine Rakete zusammenbauen. Bei dieser Runde qualifizierten sich die ersten beiden Plätze für den Regionalwettbewerb.