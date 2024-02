Duisburger Geschichten und Geschichte Der Waschsalon als Begegnungsort feiert 90. Geburtstag

In Deutschland staunte man nach der Währungsreform über den ersten Waschsalon. „Der Waschtag wird zur knappen Wachstunde“, schrieb die Presse zur Eröffnung am 21. Februar 1950 in München. Auch in Duisburg wurden die „Launderette“ in den Wirtschaftswunderjahren schnell populär. Im Duisburger-Adressbuch von 1956 tauchen neben den Wäschereien zunehmend SB-Waschsalons auf.