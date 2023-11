Stadtgeschichte in Duisburg Der Untergang des Dorfes Halen und des Rittersitzes Knipp

Als eines Tages die gewaltigen Wassermassen des Rheins über den Niederrhein hereinbrachen, war die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten, so beginnt die gruselige Erzählung unserer Altvorderen. Die alte Petrikirche in Halen wurde vom Blitz getroffen und verschwand in den Fluten. Im Geröll, Feuer und Wasser starben viele Dorfbewohner. Als nach vielen Wochen die Fluten zurückgegangen waren, war von der Petrikirche und den Häusern des Kirchdorfes Halen nichts mehr zu sehen. Ihre Trümmer lagen im neu gegrabenen Rheinbett. Dort ruhen bis heute die Kirchenglocken. Die Sage berichtet, dass das Glockengeläut in stillen Nächten noch heute zu hören sei. Ein Warnzeichen vor den gefährlichen Strudeln, die dort lauern, sagen die einen, andere deuten es als Mahnung, dass das unheimliche Glockengeläut erst verstummen wird, wenn der Unfrieden unter den Menschen aufhören wird.