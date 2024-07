Targobank Run in Duisburg Alle 6.000 Startnummern sind vergeben

Uwe Busch, Geschäftsführer des Stadtsportbunds, sagt: „Zum ersten Mal seit 2019 sind wir wieder ausverkauft. Es hat ein bisschen Anlauf gebraucht, bis wir nach Corona aufgeholt haben. Jetzt haben wir es endgültig geschafft.“ Der Targobank Run käme bei den Unternehmen wieder so gut an, dass der Lauf fest in den Terminkalendern der Firmen verankert sei, sagt Busch.