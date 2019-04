Ärger um beliebtes Gewässer : Immer weniger Wasser im Teich

Wanheim Der Schwanenteich droht auszutrocken: Die Uferlinie ist schon drei Meter zurückgegangen.

Ute Werner macht sich Sorgen. Bei ihrem letzten Spaziergang zum Schwanenteich an der Kaiserswerther Straße war sie sehr entsetzt darüber, wie wenig Wasser sich nur noch im Teich befindet. „Zwischen ursprünglichem Ufer und der aktuellen Wassergrenze sind es bestimmt schon drei Meter, und es wird immer weniger“, berichtet die Duisburgerin. „Ich habe direkt bei der Stadt angerufen. Es muss doch etwas getan werden. Wenn es so weitergeht, haben die Tiere dort schon bald kein Wasser mehr.“ Denn selbst im Sommer, bei den heißen Temperaturen, sei der Wasserstand im See in den vergangenen Jahren bedeutend höher gewesen. „Und wie es aussieht, kommt kein Wasser nach. Im Gegenteil.“

Etwas deutlicher wird da Thomas Kaupa. Der Wanheimer ist mehr als nur erbost über den Zustand des im Viertel so beliebten Schwanenteichs. „Der Zulauf ist ausgetrocknet und vermüllt. Von Flora und Fauna ist hier doch fast nichts mehr zu sehen. Die Schwäne brüten – nicht wie es sich gehört auf einer Insel im See – die brüten im Müll! Es kümmert sich keiner um den Schwanenteich.“

Gespeist wird der Schwanenteich durch den Alten Angerbach. Der Alte Angerbach kommt aus dem Süden und fließt auf dem Weg Richtung Mündung durch den Sandmühlenteich an der Düsseldorfer Landstraße. „Der Schieber am Sandmühlenteich kann jedoch nicht einfach unkontrolliert geöffnet werden, weil sonst der Sandmühlenteich, ein relativ flaches Gewässer, überläuft“, erklärt Sarah Lampe.

Vom Sandmühlenteich fließt der Alte Angerbach dann vorbei am Haus Böckum, dem Golfplatz, speist das Biotop im Biegerpark und fließt dann in den Schwanenteich, bevor er an der Kläranlage vorbei schließlich im großen Rhein mündet. „Wir lenken das Wasser so gezielt wie möglich in den Schwanenteich und der Wasserstand ist auch bereits wieder gestiegen“, so die Sprecherin der Wirtschaftsbetriebe.