Der große Duisburger Pendler-Test, Teil 1 : Mit der Bahn oder dem Auto: Wer kommt schneller zur Arbeit?

Duisburg Wie kommt man in Duisburg am besten zur Arbeit? Die RP-Redakteure Tim Harpers (wohnhaft im Süden) und Mike Michel (wohnhaft im Westen) haben es ausprobiert.

Mike Michel



Mit der Bahn

Der Weg Um 8.50 Uhr verlasse ich das Haus. Der Fußmarsch zum Rumelner Bahnhof ist ganz angenehm. Um kurz nach 9 Uhr bin ich auf dem Bahnsteig von Gleis 1. Dort ist viel los: Eine Schulklasse macht einen Ausflug und hat das gleiche Ziel wie ich. Das wird voll und laut, fürchte ich. Wird es aber gar nicht: Die RB 31 fährt um 9.06 Uhr ab, nur eine Minute Verspätung. Drinnen ergattere ich sogar noch einen Sitzplatz. Fünf Minuten später hält der Zug in Rheinhausen, um 9.18 Uhr am Hauptbahnhof. Weitere vier Minuten später bin ich in der Redaktion.

Die Kosten Mit meinem Ticket 2000 im Abonnement zahle ich 53,65 Euro im Monat, weil ich die günstige 9-Uhr-Variante gewählt habe. Das Ticket ist übertragbar, so dass auch Familienmitglieder damit fahren können, wenn ich es nicht brauche. Ab 19 Uhr und an Wochenenden kann man kostenfrei noch eine andere Person mitnehmen – und dann mit dem Ticket sogar in ganz NRW fahren. Für mich rechnet sich das Monats-Abo daher schon nach wenigen Fahrten.

Der Spaßfaktor Nach monatelangem Ärger aufgrund von Zugausfällen und Verspätungen scheint es nun wieder besser zu laufen. Die Züge sind leidlich sauber, freies W-Lan gibt’s leider nicht.

Das Fazit Läuft der Zugverkehr wie geplant, ist die Verbindung perfekt – Preis und Zeitaufwand stimmen. Zur normalen Zeit fährt die RB 31 von Rumeln zum Hauptbahnhof und zurück zwei Mal in der Stunde, die Fahrtzeit beträgt gerade einmal zehn Minuten.

Info Es geht auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad Die Ausgangslage Ein Tester aus Rahm im Süden der Stadt, einer aus dem Westen in Rumeln. Das Ziel ist der Arbeitsplatz an der Königstraße in der Stadtmitte. Der Test Wir haben alles ausprobiert: Wo geht es lang? Wie teuer ist das? Was ist uns lieber? Wie verlässlich ist der öffentliche Nahverkehr für uns tatsächlich? Was ist eine Alternative, was nicht? Nächste Folge In der kommenden Woche testen wir den selben Arbeitsweg noch einmal, doch dann einmal zu Fuß und einmal mit dem Fahrrad. Das Ergebnis Was am besten ist, ist natürlich auch eine subjektive Einschätzung. Ein erstes Fazit: Die Bahn ist besser als viele meinen.

Mit dem Auto



Der Weg Um 8.50 Uhr muss ich die Scheiben erst einmal frei kratzen – es war kalt in der vergangenen Nacht. Ich wähle den Weg über die Brücke der Solidarität, um nicht auf der A 40 vor der Brücke in den täglichen Stau zu geraten. Im Auto ist es schnell warm, WDR 5 bringt mich auf den neuesten Nachrichtenstand. In Hochemmerich ist jede Ampel rot, und auf der Margarethenstraße ist der übliche Rückstau vor dem Kreisel an der Brücke der Solidarität. Da bin ich aber in wenigen Minuten durch. Über die Brücke, dann links ab, bei Siemens vorbei, durchs Rotlichtviertel, am Marientor in die City abgebogen, um 9.16 Uhr lasse ich das Rathaus links liegen, zwei Minuten später fahre ich in die Tiefgarage Königstraße. Um 9.22 Uhr bin ich in der Redaktion.

Die Kosten Der Liter Super schlägt mit rund 1,40 Euro zu Buche. Bei einem Weg von rund zehn Kilometern und einem Verbrauch von 5,5 Litern auf 100 Kilometern beträgt der Benzinpreis pro Strecke etwa 77 Cent, also 1,54 Euro für Hin- und Rückfahrt. Steuern, Versicherung, Unterhalt und Verschleiß sind dabei allerdings ebenso unberücksichtigt wie die Parkhausgebühren. Sie liegen bei 110 Euro monatlich, werden bei mir aber anteilig vom Arbeitgeber übernommen.

Der Spaßfaktor Bequemer geht’s nicht: Es ist warm, das Radio informiert mich, die Fahrtzeit zur Arbeit ist kürzer als bei allen anderen Alternativen.

Das Fazit Die umweltunfreundlichste Variante ist gleichzeitig die schnellste und bequemste.

Tim Harpers

Mit der Bahn

Der Weg Rahm ist wie Buchholz und Großenbaum und Wanheimerort (Schlenk) über die S-Bahnlinie 1 an die Duisburger Innenstadt angeschlossen. Der Fußweg zur S-Bahn-Station kostet mich etwa fünf Minuten. Dazu kommen meistens noch einmal fünf Minuten Wartezeit. Die Fahrtzeit in die Stadtmitte dauert zwölf Minuten, der Fußweg vom Bahnhof zur RP-Lokalredaktion dann noch einmal fünf Minuten. Normalerweise brauche ich von Tür zu Tür also etwa 27 bis 30 Minuten.

Die Kosten Eine einfache Bahnfahrt kostet 2,90 Euro, Hin- und Rückfahrt also 5,80 Euro. Die günstigste für mich sinnvolle Abo-Variante wäre das Ticket 2000. Das wäre für 53,65 Euro monatlich zu haben. Das macht bei 22 Arbeitstagen 2,44 Euro pro Arbeitstag. Bahnfahren ist somit günstiger für mich als Autofahren. Für alle, die vor 9 Uhr an ihrem Arbeitsplatz sein müssen, kostet die günstigste Abo-Variante (Ticket 1000) 63,19 Euro im Monat. Das macht 2,87 Euro pro Tag. Es wäre damit exakt genauso teuer wie die Autofahrt mit meinem Golf VI.

Der Spaßfaktor Die Züge verkehren hier im 20-Minuten-Takt. Und aller berechtigten Kritik an der Deutschen Bahn zum Trotz muss ich sagen: Das klappt auch meistens. Die Verspätungen sind erträglich.

Das Fazit Die Bahn bleibt mein Favorit.

Mit dem Auto

Der Weg Mein Weg führt mich von Rahm-West auf die A 524 und dann auf die A 59. Am Kreuz Duisburg Süd ist überhaupt nichts los. Auf der A 59 in Richtung Stadtmitte wird es dann schon voller. Ich rausche an den Ausfahrten in Großenbaum, Wanheimerort und Mitte vorbei. Kurz vor der Ausfahrt Duissern staut sich der Verkehr bis auf den rechten Fahrstreifen. Hier muss ich mich anstellen. Hier muss ich zwei bis drei Ampelphasen abwarten, dann zweimal rechts abbiegen und dann links ins Parkhaus. Die Uhr stoppt bei 13 Minuten.

Die Kosten Bei einem Durchschnittsverbrauch von 6,8 Litern auf 100 Kilometern und 12,7 Kilometern Wegstrecke lag mein Verbrauch bei 0,86 Litern Benzin. Bei einem Benzinpreis von 1,35 Euro hat mich die Fahrt also 1,16 Euro gekostet. Hinzu kommt der monatliche Eigenanteil für den Stellplatz in Höhe von zwölf Euro. Bei durchschnittlich 22 Arbeitstagen pro Monat macht das noch einmal 55 Cent pro Tag. Die Autofahrt zur Arbeit kostet mich also 1,71 Euro. Mit der Rückfahrt bin ich bei 2,87 Euro pro Arbeitstag. Und da sind Kfz-Steuer, Haftpflichtversicherung und Verschleiß noch nicht eingerechnet.

Der Spaßfaktor Etwa an einem Fünftel meiner Arbeitstage fahre ich mit dem Auto. Zum einen, weil ich mir mit meiner Verlobten ein Auto teile und zum anderen, weil ich Bahnfahren einfach mag. Außerdem ist in Duisburg so gut wie jeder Ort in der Stadt gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.