Treff über Generationsgrenzen hinweg : Neudorfer Steinbruch feiert 30-jähriges Bestehen

Das Café Steinbruch liegt an der alten Lotharstraße in Neudorf. Foto: Alfons Winterseel

Duisburg Am 26. Januar 1990 eröffnete Rolf Stanietzki, der frühere Geschäftsführer des Old Daddy in der Innenstadt, das Café Steinbruch in Neudorf. Am 27. Januar wird das 30-jährige Bestehen mit einem Party-Konzert gefeiert.

Der Handwerker klebte noch die letzten Fliesen an die Wände, da kamen schon die ersten Gäste. „Ich hatte irgendwann einen Termin für die Eröffnung setzen müssen“, erinnert sich Rolf Stanietzki an den 26. Januar 1990. Es war der Tag, an dem das Café Steinbruch an der alten Lotharstraße in Neudorf eröffnete. Nächste Woche wird das Jubiläum gebührend gefeiert. Allerdings erst einen Tag später – also am 27. Januar – mit einem Party-Konzert.

Gemeinsam mit einem Kompagnon hatte er sich damals den Traum vom eigenen Laden erfüllt. Davor war er unter den Duisburger Nachtschwärmern kein Unbekannter: Als Geschäftsführer prägte er über viele Jahre das „Old Daddy“ an der Steinschen Gasse. Dort hatte seine Karriere in der Gastronomie begonnen. Ganz normal, wie sich halt viele Studenten mit einem Job als Theken- und Servicekraft über Wasser halten. Aufgewachsen in Bottrop führte ihn sein Weg nach dem Abitur zum Studium der Mathematik und der Philosophie über Berlin nach Heidelberg und von dort aus schließlich nach Duisburg.

Info Vertrag läuft noch bis zum Jahr 2033 Versteigerung Für das „Cafè Steinbruch“ besitzt Rolf Stanietzki noch einen Vertrag bis zum Jahr 2033. Deshalb habe auch die vor einiger Zeit bekannt gewordene Versteigerung des Gebäudes nichts mit dem Fortbestand seiner Gastronomie nichts zu tun. Internet Weitere Informationen gibt es unter www.steinbruch-duisburg.de

„Ich wurde damals ziemlich schnell zum Geschäftsführer im Daddy und hatte meine eigenen Ideen, um das Old Daddy zum Kult zu machen“, erinnert er sich. Dieses Ziel hatte er schließlich erreicht: Die Partynächte an eigentlich toten Donnerstagen oder Sonntagen wurden legendär. Allerdings ging es kurz vor Mitternacht meistens erst richtig los. Das Jahr 1989 war für ihn ein Wendepunkt: „Ich bekam das Angebot, den Steinbruch zu übernehmen.“ Zeit und Geld waren knapp. „Ich weiß noch, dass wir in den ersten Monaten erst nur ein paar Biergarten-Garnituren draußen stehen hatten. Immer, wenn wieder etwas Geld in der Kasse war, haben wir weitere dazu gekauft.“

Frauke Gentzow plant für das Café Steinbruch die Veranstaltungen. Im Bild eine alte Leuchtreklame des Old Daddy, in dem Rolf Stanietzki (r.) viele Jahre als Geschäftsführer arbeitete. Foto: Alfons Winterseel

Nach etwa einem dreiviertel Jahr war dann Schluss mit dem „wir“: Der Kompagnon stieg aus, die GbR wurde aufgelöst und Rolf Stanietzki machte alleine weiter. Dabei habe er immer sein Ziel weiter verfolgt, den „Steinbruch“ – das „Café“ wird von den meisten Gästen kaum benutzt – zu einem Treffpunkt für jedes Alter zu machen. „Es hat mich schon im Daddy immer aufgeregt, wenn jüngere und ältere Gäste getrennt waren.“

Selbst Familienvater lag damals ein Spielplatz für Kinder im Hof der Gaststätte auf der Hand. So bevölkerten vor allem an Tagen mit gutem Wetter tagsüber Familien mit Kindern den hinteren Biergarten. Damals tollte seine Tochter Laura auf dem Spielplatz, heute ist sie seine Stütze in der Küche und bei der Personalplanung. „Da bin ich echt froh drüber.“

Niemand sollte vom Besuch seiner Gaststätte ausgeschlossen werden: „Ich erinnere mich, wie ich wegen meiner langen Haare in Bottrop nicht ins Lokal gelassen wurde.“ Was nicht heißt, dass im Steinbruch – und zuvor im Daddy – jeder machen konnte, was er wollte. „Ich werde heute noch von einigen Leuten angesprochen, die ich mal rausgeworfen habe. Dann sage ich immer: ,Ich kann mich daran zwar nicht erinnern, aber dann haste wohl Mist gebaut!’“

Live-Musik gab es in der Anfangsphase des „Steinbruch“ natürlich auch. Die örtliche Musikszene war damals wie heute hungrig nach Auftrittsmöglichkeiten. Aber viel Geld habe er nicht zahlen können. Die Bands spielten auf Eintritt oder der Hut ging rum. „Dann kam die Techno-Musik auf. Livemusik wurde ganz eingestellt, dafür gab es ein- oder zweimal im Monat Disko mit Techno.“ Dass es heute wieder Livemusik gibt, entwickelte sich erst langsam. Jazz lag ihm am Herzen, hatte aber Sonntagabends wenig Resonanz. „Dann fragte Jupp Götz für seine Formation ,Trionova’ an. Zweimal Jazz, zweimal Trionova im Monat.“ Es lief wieder an – langsam, aber stetig. Über Jupp Götz lernte er einige Zeit später Andy Pilger kennen. Der spielte seine Sessions zu dieser Zeit im Djäzz an der Börsenstraße. „Ich wollte ihn nicht abwerben, aber er wollte von dort weg und das war auch für das Djäzz ok.“

Zunächst gab es Sessions im großen Schankraum des „Steinbruch“. Das sei aber dann doch zu laut gewesen, trotz aller Bemühungen. Es folgte der Umzug in den Saal. Andy Pilger, Berufsschlagzeuger unter anderem beim „Starlight Express“ in Bochum konnte über seine Kontakte immer mehr Musiker nach Neudorf holen. Es entstanden neue Musik-Reihen wie Groove Attack, Girls Attack, Smooth-Attack, The Dorf & Umland – über die musikalische Speisekarte informiert man sich am besten auf der Homepage.

Ein einschneidendes Erlebnis hatte Rolf Stanietzki eines Abends während einer Session, die gerade im Saal lief: „Da kam ein älterer Herr zur Tür rein, der einen Koffer hinter sich her zog. Ich dachte, er wäre vom Taxifahrer falsch abgesetzt worden.“ Der ältere Herr war Peter Grammatikoff, in seinem Koffer seine Geige. „Er wollte zu Session. Und ich war baff: Die Musiker kannten ihn schon längst.“ Mit Peter Grammatikoff verband ihn bis zu dessen Tod eine besondere Beziehung.

Bevor man Rolf Stanietzki aber jetzt eine allzu romantische Ader andichtet: Dass das „Grammatikoff“ am Dellplatz nach dem Musiker benannt wurde, war vielmehr aus der Not geboren: „Eigentlich wollte ich den Namen ,Hundertmeister’ erhalten. Doch dafür hätte ich zahlen müssen.“ Nachdem er mit dem damaligen Programmmacher drei Stunden lang in Büchern nach einem geeigneten Namen gesucht hatte und man nichts gefunden hatte, fiel die Entscheidung auf „Grammatikoff“.