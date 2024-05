“Der nackte Wahnsinn“ im Stadttheater Duisburg Tolles Stück, tolle Regie, tolles Ensemble!

Ein Höhepunkt im Reigen des Gastspieltreffens im Duisburger Stadttheater wird dem Schauspiel-Publikum am 4. und 5. Juni, jeweils 19.30 Uhr, geboten. Das Schauspiel Hannover gastiert an den beiden Abenden mit Michaels Frayns hintersinniger Komödie „Der nackte Wahnsinn“ (im Original „Noises Off“). Aus mehreren Gründen verdienen diese beiden Theaterabende eine besondere Empfehlung, die man kurz so zusammenfassen kann: Tolles Stück, tolle Regie, tolles Ensemble!