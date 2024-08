Bernd Melisch (83) aus Duisburg liebt Oldtimer Grünes Cabrio ist 88 Jahre alt – und immer noch filmreif

Eigentlich ist Melisch gelernter Ingenieur für Nachrichtentechnik – doch mit seinem alten Job bei Telefunken hat seine neue Leidenschaft nur sehr bedingt zu tun. Denn der 83-Jährige ist ganz vernarrt in Oldtimer. Sein Lieblingsmodell, Baujahr 1936, ist zweifarbig in hell- und dunkelgrün lackiert, hat 38 PS bei einem Hubraum von 1,7 Litern – und fährt. Wenn Melisch den Mercedes 170 V startet, springt er sofort an. Ein sattes Blubbern ertönt. Auch längere Strecken kann er dem Gefährt noch zumuten – schließlich gibt es keine Schraube an dem Oldtimer, die er nicht kennt.