„Der Juni der Figuren“ : Ein Festival des Figurentheaters

Szene aus „Lichter der Großstadt“, der Geschichte eines mittellosen Tramps, der sich in ein blindes Blumenmädchen verliebt. Foto: MARCO PIECUCH

Duisburg Unter dem Motto „Der Juni der Figuren“ präsentiert das Schauspiel Duisburg unterschiedliche Formen des Theaterspiels, bei dem Masken, Puppen, Marionetten, und Objekte genutzt werden. Höhepunkt ist die Premiere einer neuen Produktion der Familie Flöz.

Von Peter Klucken

Auch ohne Corona ist der Juni für Theater immer ein schwieriger Monat. Das sommerliche Wetter zum Ende der Spielzeit lässt auch Theaterbegeisterte vor dem Kauf von Eintrittskarten zögern. Da ist es gut, wenn sich Theatermacher etwas Besonderes einfallen lassen. Das ist in Duisburg zweifellos geschehen. Der Juni steht ganz im Zeichen des Figurentheaters. Unter dem Motto „Der Juni der Figuren“ kann man ganz unterschiedliche Arten des Theaterspiels erleben, bei dem mit Masken, Puppen, Marionetten, Objekte und bisweilen auch Schatten gearbeitet wird. Kuratiert hat diese attraktive Theaterreihe Florian Götz, seit drei Jahren Dramaturg am Duisburger Theater. Der „Juni der Figuren“ ist gewissermaßen Krönung seiner exzellenten Arbeit in Duisburg, denn sein Vertrag läuft zum Ende der Spielzeit aus. Leider!

Vor mehr als 15 Jahren begeistert das Maskentheaterensemble „Familie Flöz“ zum ersten Mal das Duisburger Theaterpublikum. Der Erfolg war so groß, dass das Theater Duisburg mit der „Famlie Flöz“ sogar eine Kooperationgemeinschaft gegründet hat. Beim „Juni der Figuren“ sind aber nicht nur die neuesten Premieren der langjährigen Koproduktionspartner Familie Flöz und Bühne Cipolla zu erleben, sondern auch eine Charlie-Chaplin-Stummfilm-Adaption des Rheinischen Landestheaters Neuss, eine Science-Fiction-Dystopie des hauseigenen Jugendclubs „Spieltrieb“, biografisches „Kasperletheater ohne Puppen“ des Braunschweiger Theaters Grand Guignol, ein Objekttheater-Märchen für Kinder und eine interaktive Puppen-Ausstellung. Kurzum: Es ist ein Duisburger Festival des Figurentheaters!

Info Broschüre zum Juni der Figuren Zum Mitnehmen Das Theater Duisburg hat eine eigene Broschüre zum „Juni der Figuren“ veröffentlicht, die an der Theaterkasse zum kostenlosen Mitnehmen ausliegt. Neben Informationen zu Terminen und den einzelen Stücken finden sich dort auch Porträts zu Sophie Bartels, Katharina Bider und Simon Paul Schneider sowie zur Familile Flöz. Eintritt Karten für alle Produktionen sind ab sofort auf www.theater-duisburg.de, unter 0203 / 283 62100, in der Theaterkasse am Opernplatz sowie an der Abendkasse erhältlich.

Den Auftakt macht am 3. Juni der hauseigene Jugendclub „Spieltrieb“. Unter Anleitung der Berliner Figurentheatermacherin Sophie Bartels entwickeln zehn junge Spielerinnen die Science-Fiction-Objekttheater-Dystopie „Das Institut der Dinge“. In diesem Stück, das in einer von Dingen und Menschen vollkommen überfüllten Welt des Jahres 2050 spielt, haben Forscher den Auftrag, Dinge auszusortieren und zu vernichten – bis die Dinge zum Leben erwachen und es zu einem Aufstand kommt. „In diesem Stück sind unsere Nachwuchstalente erstmals nicht nur als Schauspielerinnen, sondern auch als Puppenspielerinnen zu erleben“, so Götz.

Sophie Bartels ist auch noch in einem weiteren Objekttheaterstück im FOYER III zu sehen: In „Die Schuhe der Meerjungfrau“ spielt sie am 6. und 7. Juni eine liebevoll verschrobene Meerjungfrauen-Forscherin, die Kinder ab 6 Jahren in die faszinierende Welt der kleinen Meerjungfrau aus dem Märchen von Hans Christian Andersen eintauchen lässt.

Im Großen Haus ist am 5. Juni das Rheinische Landestheater Neuss mit der Adaption eines komisch-romantischen Stummfilm-Klassikers zu Gast: Charlie Chaplins „Lichter der Großstadt“ erzählt die Geschichte eines mittellosen Tramps, der sich in ein blindes Blumenmädchen verliebt und auf den verschlungensten Wegen versucht, Geld für eine für sie dringend nötige Operation zu beschaffen. Ganz ohne Worte, dafür mit Masken und Live-Musik zaubern Intendantin Caroline Stolz und Antonia Schirmeister die „Lichter der Großstadt“ auf die Theaterbühne, die bekannte Figurentheaterspielerin Sarah Wissner agiert als Maskencoach.

„HOKUSPOKUS“ heißt die jüngste Produktion der Familie Flöz, die am 17. Juni im Großen Haus Premiere hat. Inspiriert von der biblischen Schöpfungsgeschichte zeigt die Gruppe auf der Bühne nicht nur ihre bekannten Maskenfiguren, sondern erstmals auch die Akteure dahinter.

Die Bremer Bühne Cipolla verwandelt in ihrer neuen Inszenierung einen literarischen und filmischen Klassiker in Figurentheater mit Live-Musik. „Picknick am Valentinstag“, nach dem Kultroman der australischen Autorin Joan Lindsay, ist eine Kriminalgeschichte über Schülerinnen eines Mädcheninternats, die auf einem Schulausflug spurlos verschwinden. Wild wuchernde Verschwörungstheorien, chaotisches Krisenmanagement, erfolglose Polizeiarbeit und die Sensationsgier der Medien bringen die geordnete Welt des streng konservativen Internats und bald das ganze Land ins Wanken. Der Roman wurde unter der Regie von Peter Weir verfilmt. Premiere ist am 19. Juni auf der Bühne des Großen Hauses.

Simon Paul Schneider und Katharina Binder, in Duisburg bekannt durch ihre Inszenierungen von „Rattenkinder“ und „Die Hütte im Wald“, haben 2018 in Braunschweig das Theater Grand Guignol gegründet. Dort zeigen sie „Biografisches Kasperletheater ohne Puppen“, in denen die klassischen Kasperle-Figuren wie Kasper, Krokodil, Prinzessin oder Großmutter allerdings nicht als Handpuppen, sondern als verkleidete Schauspieler auf einer übergroßen Marionettenbühne auftreten. „Dieser permanente Kontrast aus Komik und Grausamkeit macht die Fallhöhe der Figuren noch viel größer“, so Simon Paul Schneider. Nach Stücken über den Kindermörder Jürgen Bartsch und Medienstar Daniel Küblböck dreht sich ihr Stück „Das Gewicht der Steine“, das am 10. und 11. Juni im FOYER III zu erleben ist, um einen besonders dunklen Fleck der deutschen Geschichte.