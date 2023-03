Leander Haußmanns Inszenierung in Duisburg umjubelt Molière mal anders: „Ich bin Frau Schimanski!“

Eine so einhellige Begeisterung erlebt man fast nie im Theater. Schon früh merkte man an den Publikumsreaktionen, dass diese Molière-Inszenierung alles übertrifft, was man gemeinhin bei diesem Klassiker des Welttheaters erwarten darf. Da gab es bei Szenen Zwischenapplaus, und aus dem Publikum waren immer wieder spontane Jauchz-Laute der Begeisterung zu hören. Was Leander Haußmann, der als Theater- und Filmregisseur („Sonnenallee“) gleichermaßen bekannt ist, mit dem Ensemble des Hamburger Thalia-Theaters und vor allem mit Iffland-Ring-Träger Jens Harzer in der Hauptrolle des Geizigen auf die Bühne brachte, war so gut, dass selbst eifrige Theatergänger fortgeschrittenen Alters nach der Vorstellung sagten, dass sie noch nie zuvor einen Theaterabend so genossen hätten wie diesen.