Antwort aus Rom liegt vor Der Fall Winkelmann – was sagt die Glaubenskongregation?

So viel Offenheit und Selbstkritik war man bislang in der katholischen Kirche nicht gewohnt, wenn es um das Thema „sexueller Missbrauch“ geht. Klaus Pfeffer, Generalvikar des Bistums Essen, blieb nichts schuldig, als er im Katholischen Stadthaus in einer öffentlichen Veranstaltung zentrale Ergebnisse und Empfehlungen aus der IPP-Studie zu sexualisierter Gewalt im Bistum Essen vorstellte.