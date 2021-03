Projekt in Duisburg : „Denkraum“ gegen Rassismus und Diskriminierung

Kuratorin Kornelia Kerth-Jahn (links) und Teammitglied Maggy Wösthoff (rechts) mit Jugendlichen der Gruppe „Sümeyye and girlfriends“. Foto: Olaf Reifegerste

Duisburg Das Projekt „Denkraum“ im Garten der Erinnerung ist ein Beitrag zum Programm der Internationalen Wochen gegen Rassismus in Duisburg. Die Installation ist noch bis Sonntag zu sehen.

Anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus (15. bis 28. März), die in diesem Jahr unter dem Motto „Solidarität. Grenzenlos.“ stehen, ist das Projekt „Denkraum“ mit einer Vernissage im Garten der Erinnerung des Duisburger Innenhafens gestartet. Entstanden ist eine Installation, die in Form einer Mit-Mach-Aktion temporär das Ludwigforum ziert. Die interaktive Outdoor-Ausstellung ist nämlich bis kommenden Sonntag noch zu sehen. Dann findet in der Zeit zwischen 12 und 16 Uhr eine abschließende Kunstaktion statt, zu der Duisburger aller Nationen und Generationen eingeladen sind, sich an der Gestaltung eines sogenannten „Eine-Welt-Mandalas“, bestehend aus bereitgestellten Naturmaterialien, zu beteiligen.

Aufgerufen zum Projekt haben die Gruppe „Art@work“ um Annegret Keller-Steegmann und das Kommunale Integrationszentrum der Stadt Duisburg als Veranstalter. Zusammen mit zahlreichen Akteuren, Initiativen, Schulen und Einrichtungen der Duisburger Stadtgesellschaft ist es gelungen, Gedanken und Erfahrungen zu den Themen Rassismus und Alltagsrassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung, aber auch Geschichten vom Glück und Gesichter der Metropole Ruhr in all ihrer Vielfalt wirkungsvoll zu präsentieren. Damit wolle man ein Zeichen setzen für ein weltoffenes, lebens- und liebenswertes Duisburg, sagt die Kuratorin des Projektes, Kornelia Kerth-Jahn.

Sie hauptsächlich hat die Texte, darunter von Hengameh Yaghoobifarah (taz-Kolumnistin), Peter Maiwald (Schriftsteller), Volker Erhard, Die Ärzte (Punkband), und die Bilder, darunter von Manfred Vollmer (Fotos) und Gundrun Barenbrock (Grafik), ausgesucht und auf Tafeln an die Säulen des Ludwigforums anbringen lassen. So stehen Sätze wie „Jeder Jeck ist anders“ und „Brot für die Welt, aber das Fleisch bleibt hier“ zum Nachdenken dicht an dicht beieinander.