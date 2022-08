Tragischer Vorfall in Duisburg : Demente Seniorin tötet Mitbewohnerin mit Messerstichen

Duisburg In Duisburg hat sich am Dienstagmorgen ein tragischer Vorfall ereignet. Eine laut Polizei stark demenzkranke Frau (89) soll ihre Mitbewohnerin (84) erstochen haben.

Eine 45-jährige Zeugin hörte am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr Schreie aus der Nachbarwohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Stresemannstraße in der Duisburger Altstadt. Als sie nach dem Rechten schaute, sah sie die 84-jährige Bewohnerin schwer verletzt am Boden liegen – in der Nähe stand die 89-jährige Mitbewohnerin und hielt ein Messer in der Hand.