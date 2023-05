Zoo Duisburg Warum Delfindame Dörte nach Nürnberg umgezogen ist

„Wir sind sehr froh, dass der Transport so gut verlaufen ist. Auch die schrittweise Eingewöhnung und das Kennenlernen ihrer Artgenossen verläuft reibungslos“, sagt die Duisburger Zootierärztin Dr. Kerstin Ternes. In Nürnberg traf die am 27. August 2011 am Kaiserberg geborene Dörte auf ihre Schwester Dolly und ihre Halbschwester Donna, die bereits seit 2014 im Tiergarten Nürnberg leben.