Grafische Comedy : Deftige Comics auf der Bühne

Der Cartoonist Piero Masztalerz baut seine witzigen Zeichnungen in eine Show ein.

„Ich werde oft gefragt, warum ich so viele Cartoons mit sexistischem Hintergrund zeichne. Ganz einfach, weil die Leute am ehesten darüber lachen können“, scherzt Piero Masztalerz. Über einen Videoprompter zeigt er seine Cartoons auf einer Leinwand und fügt den handelnden Figuren mit Mausklick nach und nach die Sprechblasen zu, spricht den Text dann live ein. Und es stimmt: An sehr vielen mit Liebe zum Detail gezeichneten Figuren baumeln nicht nur kleine „Schniedelwutze“, sondern auch andere Geschlechtsteile ziemlich frei herum. Deftig, aber politisch korrekt, zieht der Cartoonist ernste Themen wie Pädophilie, Sado-Maso-Praktiken oder Zoophilie (Sex mit Tieren) durch den Kakao.

Geschmacklos? Dem Publikum gefällt’s. Die humorvoll überzeichneten Tabuthemen führen zu mehr Lachern als politisch skizzierte wie diese: Zwei Männer sitzen mit dem Rücken vor einem völlig verwüsteten Straßenzug einer Großstadt, sagt der eine zum anderen: „Sturmflut?“. Der andere: „Nee, G20-Gipfel!“ Bei einer Kreuzigungsszene sieht man im Hintergrund, wie eine Figur nur halb am Kreuz hängt. Der römische Soldat im Vordergrund ranzt den Handwerker an: „Wie, schon fertig? Du hast doch noch zwei Nägel!“.

In dieser Größenordnung kann Masztalerz seine Pointen auf den Punkt bringen. Oftmals entwickeln sich aus seinen Cartoons aber auch Comicsequenzen, so dass er sich in Rumeln Zuschauer Klaus als zweiten Sprecher für die Frauenfigur auf die Bühne holt – was zu neuen Pointen führt. So bezieht er sein Publikum geschickt in die Show ein. Und seiner Ähnlichkeit mit dem Schweizer DJ Bobo verdankt Masztalerz wohl auch sein musikalisches Talent, denn für Klaus spielt er den Song „An der Nordseeküste“ von Klaus & Klaus extra auf der Ukulele.