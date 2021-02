Kostenpflichtiger Inhalt: Duisburger Geschichten und Geschichte : De Gruyter – eine Ruhrorter Familie mit großem Namen

Bild links: Ruhrorter Friedhof Familiengrabstätte de Gruyter; Bild rechts: Berlin, Parkfriedhof Lichterfelde: Draufsicht Grabplatte von Walter de Gruyter und Ehefrau Eugenie. Foto: Harald Küst

Serie Duisburg Walter de Gruyters Lebensweg begann in Ruhrort. Ohne das Startkapital aus dem Kohlenhandel wäre der renommierte Wissenschaftsverlag in Berlin nie entstanden. Ein Blick in die Geschichtsbücher.