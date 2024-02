Entlassungswelle in Duisburg befürchtet „Zerschlagung des Güterverkehrs“ kostet hunderte Arbeitsplätze

Das Unternehmen will durch die Auslagerung des Geschäftsbereiches für den sogenannten „Kombinierten Verkehr“ an vier Tochterunternehmen bundesweit 1500 Stellen abbauen. In Duisburg wären rund 300 Menschen von dieser Maßnahme betroffen. Nach dem angekündigten Stellenabbau im Chemiewerk von Venator droht der nächste Entlassungsschock für die Duisburger Wirtschaft.