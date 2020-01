Test bei Deiters in Duisburg : Das sind die trendigsten Karnevalskostüme 2020

Test bei Deiters in Duisburg

Die Brausekleider liegen in diesem Jahr voll im Trend und waren bei Deiters bereits nach drei Wochen ausverkauft. Foto: Sophie Dissemond

Duisburg Die Jecken ziehen bald wieder durch die Straßen. Passend zur neuen Session stellen wir die neuesten Trends und Dauerbrenner vor.

Die fünfte Jahreszeit hat zwar bereits am 11. November des vergangenen Jahres begonnen, steht aber nun kurz davor in die Hochsession zu starten. Der Straßenkarneval wirft seine Schatten voraus. Für Marc Trojan, Filialleiter vom Kostümverleih Deiters in Duisburg, heißt das nun wieder, dass die Kasse klingelt: es ist Hauptverkaufszeit! Er hat mit uns über Trends, Altbewährtes und neue Kostüme gesprochen.