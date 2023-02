Friedensgottesdienst in Duisburg Das sagen Bischof und Präses über den Ukraine-Krieg

In seiner Kanzelpredigt zitierte Präses Latzel den ukrainischen Schriftsteller und Musiker Serhij Zhadan, der im vergangenen Jahr mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt wurde. Im Krieg, so Zhadan, werde das Gefühl von Zeit und Raum aufgehoben, der Blick in die Zukunft unmöglich gemacht. Kinder müssten erleben, was Kinder niemals erleben sollten. Auch in der Bibel, so Latzel, werde das Trauma des Krieges beschrieben. In einigen Psalmen werde das Leid der Menschen beklagt. Aber der christliche Glaube beschwöre auch die Hoffnung, dass „die Wirklichkeit des Bösen nicht das letzte Wort haben darf“. Es sei gut, dass es Räume für Gebet und Klage gibt – wie es die Salvatorkirche ist.