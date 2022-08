Frühstück für alle Kinder : Das Projekt brotZeit sucht Ehrenamtler in Duisburg

Das Projekt brotZeit sucht Ehrenamtler in Duisburg

Duisburg Kein oder ein nicht ausreichendes Frühstück führt bei Kindern zu mangelnden schulischen Leistungen. Gerade Kinder aus sozial schwächeren Familien kommen oftmals mit leerem Magen in die Schule. Um das zu ändern, sucht das Projekt brotZeit ehrenamtliche Helfer.

Das Projekt brotZeit wurde 2008 von Uschi Glas gegründet. Der Verein hat sich als Ziel gesetzt, allen Kindern an Grund- und Förderschulen ein kostenloses Frühstück vor Unterrichtsbeginn zu ermöglichen.

Aktuell ist brotZeit an über 290 Schulen aktiv, wird von 1500 Senioren unterstützt und versorgt pro Tag an jeder Schule zwischen 45 und 80 Kinder. Ehrenamtler ab 55 Jahren bereiten das Frühstück in Teams für die Kinder vor. Neben dem Essen soll auch ein generationsübergreifender Austausch ermöglicht werden.