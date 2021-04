Ausstellungen in Duisburg : Das „PLUS“ am Neumarkt ist ein Gewinn für Ruhrort

Duisburg In der Nacht zu Mittwoch startet am neuen Veranstaltungsort im Kreativquartier Ruhrort bereits die vierte Schaufenster-Ausstellung.

Seit 15. Januar gibt es den Ort in dieser Form und Funktion im Kreativquartier Ruhrort erst: den Projektladen „Das PLUS am Neumarkt“ (die RP berichtete). Doch auch wenn die Corona-Pandemie derzeit alle Indoor-Veranstaltungen dort unmöglich machen, die sogenannten Schaufenster-Ausstellungen kommen gut an bei den Menschen und ziehen zu jeder Tages- und Nachtzeit Publikum vor die Scheiben des bis dahin vor sich hin dümpelnden Leerstands. Am kommenden Mittwoch, 14. April, um Mitternacht startet nun bereits die vierte Schaufenster-Ausstellung – Titel: „Bildhafte Poesie. Poetische Bilder“ vom Künstlergespann Werner Muth und Jean Paul Gatz. Sie ist bis zum 4. Mai zu sehen.