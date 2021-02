Kostenpflichtiger Inhalt: Start am Montag : Das müssen Duisburger über den Ablauf im Impfzentrum wissen

Das Corona-Center Duisburg: Bisher gab es hier nur Tests, ab Montag wird hier auch geimpft. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Das Impfzentrum im Theater am Marientor ist seit dem 15. Dezember 2020 im Wartemodus – am Montag ist nun endlich der offizielle Impfstart. Was Duisburger über das Impfzentrum wissen müssen.