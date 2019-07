Angebot am Wochenende : Mitreden und Führung im Lehmbruck-Museum

Duisburg Im Mittelpunkt stehen am Sonntag die populären „Walking Figures“ von Julian Opies.

Am Samstag, 15 Uhr, gibt es eine neue Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Mitreden“ im Lehmbruck-Museum. Dabei kommen Menschen unterschiedlicher Herkunft ins Gespräch und lernen Deutsch. Am Sonntag, 11.30 Uhr, führt Kunstvermittlerin Friederike Winkler-Rufenach durch die Ausstellung „Julian Opie“.

Das Sprachcafé „Mitreden“ beschäftigt sich beim nächsten Termin mit der Sprache der Kunst. Dazu werden einige ausgestellte Kunstwerke ausgewählt, um sich anschließend frei über Kunst auszutauschen – auch über Kunst anderer Kulturen. Dabei liegt der Fokus auf Emotion, Fantasie, Kreativität und individueller Wahrnehmung und Erfahrung. In einer lockeren Unterhaltung werden so auch die Deutschkenntnisse der Teilnehmenden verbessert und eine kulturübergreifende Wahrnehmung gefördert. Bei dem Gespräch ist jeder willkommen, Kunstkenntnisse sind nicht erforderlich. In der Reihe „Mitreden“ können Menschen unterschiedlichster Herkunft miteinander ins Gespräch kommen. Den äußeren Rahmen bildet das Museum mit seinen Kunstwerken, die ebenfalls Gesprächsanreize bieten können. Die Teilnahme an der Veranstaltung „Mitreden“ ist kostenlos.