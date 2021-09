Impfzentrum schließt : Abschied von der Duisburger Impffabrik

Der Eingang des Corona Centers am Tam im März. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg 232 Tage war das Impfzentrum in Duisburg in Betrieb, selbst an Feiertagen wurden Spritzen aufgezogen. Zuletzt aber kamen nur wenige Menschen. Jetzt hat das Land die Finanzierung gestoppt, am 30. September ist Schluss. Rückblick auf zehn schweißtreibende Monate.