Theater in Duisburg : Oma-Kasper als Nazi-Schergin

„Das Gewicht der Steine“ hatte jetzt im Foyer III des Theaters seine gelungene Live-Premiere. Foto: Dante Nicolai Lümmen

Duisburg Das Braunschweiger Theater Grand Guignol, das von dem in Duisburg aufgewachsenen Autorenpaar Katharina Binder und Simon Paul Schneider gegründet wurde, zeigte als Live-Premiere „Das Gewicht der Steine“.

Dass es nicht lustig werden würde, war zu erwarten. Dafür ist das Braunschweiger Theater Grand Guignol, das von dem in Duisburg aufgewachsenen Autorenpaar Katharina Binder und Simon Paul Schneider vor drei Jahren gegründet wurde, mittlerweile bekannt.

Die beiden haben sich das berühmt-berüchtigte Theatre Grand Guignol zum Vorbild genommen, das zwischen 1897 und 1962 mit seinen oftmals verstörenden „Stücken zum Entsetzen und zum Lachen“ das Publikum spaltete. Die einen fanden den Bühnenhorror faszinierend, die anderen grauenhaft. Heute gilt das historische Theatre Grand Guignol im Pariser Vergnügungsviertel Pigalle als Vorläufer der „Scary Movie“-Filme, bei der der Horror so übertrieben wird, dass viele das komisch finden.

info Teil der Reihe „Der Juni der Figuren“ Festival Das Braunschweiger Gastspiel „Das Gewicht der Steine“ ist Teil der Reihe „Der Juni der Figuren“. Höhepunkt dieses kleinen Duisburger Festivals wird die Premiere von „Hokuspokus“ des Figurentheaterensembles „Familie Flöz“ am Freitag, 17. Juni, 19.30 Uhr, sein. Tickets Karteninfo unter www.theater-duisburg.de oder telefonisch unter der Nummer 0203 28362100.

Beim Braunschweiger Theater Grand Guignol spielt jetzt Komik nur ganz selten eine Rolle. Sie wäre auch unangebracht, behandelten die ersten Bühnenarbeiten doch die Lebensgeschichte des Kindermörders Jürgen Bartsch und des zum Medienstar aufgeputschten Daniel Küblböck, der schließlich Selbstmord beging.

Nun also hatte „Das Gewicht der Steine“ im Foyer III des Duisburger Theaters seine Live-Premiere, nachdem das Stück in Braunschweig wegen Corona nur als Online-Vorführung gezeigt wurde. Zwischen dem, was erzählt wird und dem, wie es erzählt wird, besteht eine Fallhöhe, die einen schwindeln lässt. Die Darsteller, die auf einer überdimensionalen Puppenbühne agieren, sind als Großmutter, Prinzessin und Krokodil wie im klassischen Kasperle-Theater verkleidet.

Ab und zu gibt es ein „Tritratrallala“, und die Großmutter verhaut mit einer Fliegenpatsche auch mal das Krokodil. Und dass die braunen Flecken auf ihrem Kleid nicht vom Kaffee, wie von der Oma behauptet, stammen, stellt die Prinzessin klar. Aber die Geschichte, die erzählt wird, stammt keineswegs aus dem üblichen Kasperle-Repertoire.

Es ist vielmehr eine vermutlich wahre Geschichte, die mit den Untaten der Nazis in den Vernichtungslagern des zweiten Weltkriegs zu tun hat.

Prinzessin und Krokodil sind im Stück auch Enkel der anscheinend dementen Großmutter, die es immer wieder in den Keller zieht, wo sie mit ihrer mörderischen Vergangenheit als Schergin in Bergen Belsen konfrontiert wird. Doch wird dieser Teil ihres Lebens in diesem „biografischen Kasperletheater ohne Puppen“ nur zögerlich ans Licht geholt. Die Verkleidung erweist sich als maximaler Verfremdungseffekt.

Das Publikum wird verführt, eine Zeitlang die Perspektive der Großmutter einzunehmen, die ihre schreckliche Vergangenheit in demenzieller Trübung halb versteckt, halb offenbart.

Simon Paul Schneider und Katharina Binder legen ihren menschlichen Kasperle-Figuren Texte und Textcollagen in den Mund, die passagenweise allzu konstruiert, mitunter gar zusammengeschustert wirken. Immerhin lösen sich diese Schwächen am Schluss weitgehend auf, wenn klar wird, dass die tüdelige Oma in Wirklichkeit ein menschlicher Drache ist. Ihr Geständnis könnte aus einem der vielen Nazi-Prozesse zitiert sein.