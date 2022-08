Football in Duisburg : Tickets für Rhein Fire gegen Frankfurt Galaxy zu gewinnen

Szene aus dem Hinspiel in Frankfurt. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Duisburg Familienfest, Party, Musik und Sport – das alles gibt’s rund um das Football-Spiel zwischen Rhein Fire und Frankfurt Galaxy am Sonntag in der Schauinslandreisen-Arena in Duisburg. Die Düsseldorfer Gastgeber, die in in dieser Saison ihre Heimspiele in der nördlichen Nachbarstadt austragen, sprechen vom „Spiel des Jahres“. Wie Sie Tickets dafür gewinnen können.

Kickoff ist am Sonntag, 21. August, um 15 Uhr. Aber schon gut zwei Stunden zuvor geht die Party los – hier kommen Groß und Klein auf ihre Kosten. Rhein Fire empfängt den Meister, die Frankfurt Galaxy, und erwartet zu diesem Duell mehr als 10.000 Zuschauer.

Zudem präsentiert Rhein Fire an diesem Tag als Special Guest John Diva and the Rockets of Love, die auf der Fire Party ab 13 Uhr ihre American-Rockshow präsentieren werden. Die munteren Rock 'n’ Roller haben auch schon beim legendären Festival in Wacken auf der Bühne gestanden. Zudem spielt John Diva aber auch in der Halbzeit und wird bei Fire sein Musikvideo drehen. Fire Fans haben also die Chance, auch hier live dabei zu sein.

Außerdem gebe es wieder Food Trucks, Getränkestände, Verkaufsstände - insbesondere mit Rhein Fire Merchandise, Bullenreiten, eine Hüpfburg, Kinderschminken und vieles mehr, verspricht Rhein Fire.

Aktuelle Informationen zu den Spielen und zum Team finden sich auf der Homepage von Fire, die unter www.rheinfire.eu erreichbar ist. Dort können auch Tickets für die Heimspiele erworben werden.

Mit etwas Glück können Sie aber auch bei unserer Verlosungsaktion Tickets gewinnen. RP Online und Rheinische Post verlosen in Zusammenarbeit mit Rhein Fire fünf Mal zwei Tickets und zwei Mal zwei Karten für Business Seats für das Spiel am Sonntag in der Schauinslandreisen-Arena.

Alles was Sie tun müssen: Schicken Sie uns eine Mail an duisburg@rheinische-post.de. Einsendeschluss ist am Freitag, 19. August, 11 Uhr. Unter allen Einsendungen losen wird dann die Gewinner aus. Bitte geben Sie Ihren Vor- und Zunamen an sowie eine Telefonnummer. Alle Gewinner werden umgehend benachrichtigt.

(mtm)