Krankikom schreibt wieder schwarze Zahlen : Digitalkontor bekommt jetzt eine eigene Gastronomie

Duisburg Die Pandemie hatte dem Duisburger Unternehmen Krankikom sehr zugesetzt, doch jetzt geht es wieder aufwärts. Zudem zieht die eigene Gastronomie „Home“ demnächst ins Digitalkontor am Innenhafen.

Dementsprechend habe man für lange Zeit Kurzarbeit in Anspruch nehmen müssen und freiwerdende Stellen nicht neu besetzt. Darüber hinaus mussten weitere einschneidende Maßnahmen ergriffen werden: Eine Etage des neuen Bürogebäudes Digitalkontor wurde an das Innovationslabor der Polizei untervermietet, vormals zwei Rechenzentren in Düsseldorf wurden an einem Standort gebündelt - zeitgleich zu Fertigbau und Inbetriebnahme des Bürogebäudes und parallel zum laufenden Geschäftsbetrieb.

Seit Mitte 2021 spüre man nun von Monat zu Monat, wie die Nachfrage wieder steigt, auch in Bereichen, die Krankikom in den vergamgem beiden Jahren neu für sich erschlossen habe, so Kranki. In wenigen Wochen wird die eigene Gastronomie „Home““ im Digitalkontor eröffnen, im Frühjahr werden mit der Installation einer großen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach die Bauarbeiten am Gebäude abgeschlossen. Der wirtschaftliche Ausblick auf das begonnene Jahr ist optimistisch, „und auch für unser Duisburg und seine Startup-Kultur werden wir uns weiter engagieren“, so Kranki.