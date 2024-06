Von „Glückauf“ bis „Weiberarsch“ Das bedeuten die alten Begriffe aus dem Bergbau wirklich

„Schicht im Schacht“ hieß es 2008 in Walsum, als die letzte Duisburger Zeche ihren Betrieb einstellte. Der Begriff wird im regionalen Sprachgebrauch mit der Bedeutung „endgültig vorbei, Schluss“ verwendet. Ursprünglich bedeutete er nichts anderes als das Ende der Arbeitszeit der Bergleute unter Tage. Als Schacht bezeichnete man im Bergbau den Grubenbau, der in die Tiefe zur Lagerstätte führt und über den die Bergleute und das Material transportiert werden. Früh-, Mittags- oder Spätschicht sind nicht nur im Bergbau die Zeiten, in denen gearbeitet werden muss. Die Redewendung ist allerdings recht spät entstanden – vermutlich erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.