Künstler Overbeck attackiert : Duisburger Künstler Cyrus Overbeck antisemitisch attackiert

Duisburg Der Duisburger Künstler wurde an seinem zweiten Wohnsitz in Niedersachsen antisemitisch attackiert.

Die Staatsanwaltschaft Aurich ermittelt wegen eines mutmaßlich antisemitisch motivierten Angriffs auf den Künstler Cyrus Overbeck, der einen zweiten Wohnsitz in der Alten Brotfabrik in Duisburg-Bruckhausen hat. Der Beschuldigte soll Overbeck bereits im Mai in einer Gaststätte in Esens (Niedersachsen) attackiert haben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Jan Wilken, am Freitag dem Evangelischen Pressedienst.