Kunst während der Krise : „CubusLive“ als virtuelle Antwort auf Corona

Duisburg Die Duisburger Cubus Kunsthalle trotzt der Corona-Krise und versucht, den Betrieb so gut es geht aufrechtzuerhalten. Dazu wurde eine virtuelle Bühne ins Leben gerufen. Sie ist bislang ein voller Erfolg.

Vernissagen und Ausstellungsrundgänge, Konzerte, Lesungen und andere Veranstaltungen finden in der Cubus Kunsthalle seit der Corona bedingten Schließung am 14. März nur noch im Netz statt. Doch die Art und Weise, wie das dortige Online-Format „CubusLive. Das Original“ produziert und dargeboten wird, ist mehr als nur ein Krisenprogramm. Form und Strahlkraft sind geeignet, die Pandemie-Zeit zu überstehen und sich als bereichernde Ergänzung zum „analogen“ Kunstbetrieb zu etablieren – vorausgesetzt, es lässt sich auf Dauer finanzieren.

„Die Schließung hat uns zwar kalt erwischt“, sagt Claudia Schaefer, Leiterin der Cubus Kunsthalle. Doch ein Stillstand ihres Betriebs kam für sie nicht in Frage. Und so taten sich die gebürtige Duisburgerin und der Duisburger Journalist, Fotograf und Filmer Frank-M. Fischer zusammen und suchten nach einer Alternative, um die öffentliche Wahrnehmung der Cubus Kunsthalle in der veranstaltungsfreien Zeit aufrechtzuerhalten. Schnell hatte Medienprofi Fischer, der seit Jahren erfolgreich unter seinem Label „1st4you“ (zuvor „Duisburg 365“) arbeitet, einen Vorschlag parat: „CubusLive“ – als Bühne für bildende Künstler, Musiker, Schauspieler, Autoren, Poetry-Slamer und weitere Kulturschaffende aller Sparten.

„Pro Sendetag fülle ich meist drei, manchmal sogar vier Sendeplätze mit Programm“, sagt Fischer. Dazu schalte er vor Beginn der täglichen Live-Ausstrahlung ein sogenanntes Replay, welches er speziell zu einem aktuellen Gast oder Thema dafür aus seinem privaten Programmarchiv zusammengestellt habe. „Dies alles geschieht auf einer kontaktfreien Bühne im Obergeschoss der Kunsthalle“, fügt Schaefer hinzu, „die alle Hygiene-Schutzauflagen der Pandemie-Verordnungen erfüllt.“ Originell in dem Zusammenhang ist das durch den Essener Holzkünstler Roger Löcherbach geschaffene Bühnenbild, welches die drei derzeit meistgenannten Virologen – Alexander Kekulé, Hendrik Streeck und Christian Drosten – unter dem Motto „Fight the Virus“ vereint zeigt.

An diesem Wochenende werden diese Künstler erwartet: Mel Rising mit einer Hommage an Cat Stevens sowie Markus Kaiser, solo an der Gitarre; das Jaana Redflower Acoustic Duo, Birdy Steppuhn an den Drums, die Gruppe Municstreet sowie Daniel Brandl am Cello und Polina Borchert am Flügel; schließlich präsentiert das Institut für Pianistik Dana Thierbach „Dana und Danalino“.